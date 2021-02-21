Петербург расчищают от снега и наледи 7 тыс. дворников

Последствия ночного снегопада в Санкт-Петербурге начали устранять с шести утра - раньше обычного, сообщили в Жилищном комитете.

В общем в воскресенье в Северной столице трудятся более семи тысяч дворников. Также убирают улицы и трассы свыше 1,2 тыс. машин.

Производится и очистка крыш от снега и наледи. Этим заняты порядка тысячи специалистов.

Сегодня в нашем городе будет достаточно теплая погода - до -6 градусов. Снег будет валить всю первую половину дня. Атмосферное давление будет выше нормы.

В МЧС предупредили, что на дорогах будет гололедица, а в сочетании со снегопадом это приведет к сложной дорожной обстановке.

Как писал Санкт-Петербург.ру, на этой неделе это уже третий сильный снегопад. В начале недели из-за непогоды в Северной столице были девятибалльные пробки.