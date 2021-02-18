Петербуржец, ударивший полицейского, получил срок

Суд приговорил петербуржца, обвиняемого в насилии к полицейскому, к лишению свободы в колонии строгого режима на срок 1 год 8 месяцев. Об этом сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов города.

Инцидент произошел 24 ноября 2020 года. Будучи пьяным мужчина находился в вестибюле станции метро "Обухово", он громко ругался. В ответ на законные требования сотрудника управления полиции на метрополитене прекратить нарушение общественного порядка он рукой ударил его по голове.

Отмечается, что вреда здоровью действия мужчины не принесли, однако был нарушен нормальный порядок работы правоохранителей.

Вину в содеянном мужчина признал и раскаялся. Ранее он уже был судим.