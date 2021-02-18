  • 18 Февраль 2021
USD 19.02.2021 73.7755 0.0086
USD ММВБ 18:18 73.9835  
EUR 19.02.2021 88.8700 -0.2109
EUR ММВБ 18:18 89.3095  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Петербуржец, ударивший полицейского, получил срок

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

Мужчина пробудет в колонии 1,5 года.

Суд приговорил петербуржца, обвиняемого в насилии к полицейскому, к лишению свободы в колонии строгого режима на срок 1 год 8 месяцев. Об этом сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов города.

Инцидент произошел 24 ноября 2020 года. Будучи пьяным мужчина находился в вестибюле станции метро "Обухово", он громко ругался. В ответ на законные требования сотрудника управления полиции на метрополитене прекратить нарушение общественного порядка он рукой ударил его по голове.

Отмечается, что вреда здоровью действия мужчины не принесли, однако был нарушен нормальный порядок работы правоохранителей.

Вину в содеянном мужчина признал и раскаялся. Ранее он уже был судим.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    15.02.21
    «Центр трудовых ресурсов» и холдинг «Бронка Групп» подписали важное соглашение о сотрудничестве
    05.02.21
    Оригинальная косметика NYX Professional с доставкой по России
    22.01.21
    Как наладить отношения с деньгами?
    20.01.21
    Рецепты счастья - в фильме «Я - настоящий. Жизнь на максимум»
    31.12.20
    Что необходимо знать о работе или ремонте автомобильного стартера и генератора?
    23.12.20
    Матрасы: от чего зависят цены
    22.12.20
    Пандемия коронавируса стала мощным толчком для развития онлайн репетиторства
    20.11.20
    Что необходимо знать о ремонте посудомоечной машины

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram