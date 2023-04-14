В Металлострое сотрудники склада во время ссоры избили двух мужчин

В Колпинском районе Петербурга двое жителей подверглись нападению со стороны хулиганов. Злоумышленники во время ссоры избили пострадавших. Полицейским удалось задержать пятерых.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в среду, 12 апреля, в полицию поступило сообщение о том, что в поселке Металлострой избили человека. По словам заявителя, на него и его приятеля напали четверо мужчин и женщина.

На следующий день, 13 апреля, полицейские задержали троих подозреваемых, двух молодых парней 20 и 22 лет, а также 42-летнюю женщину. Спустя несколько часов им удалось задержать еще двух. Все пятеро подозреваемых работают на складе местной компании по производству промышленного оборудования.

Пострадавшим потребовалась помощь медиков. Одного из пострадавших госпитализировали. Врачи диагностировали ему переломы и гематомы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). За плечами у троих подозреваемых судимости по делам о наркотиках, кражах, побоях и половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что мигранта-нелегала, подозреваемого в избиении соотечественника на улице Лени Голикова в Петербурге, попытался скрыться, добравшись до Пулково. Мужчину задержали.