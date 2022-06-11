Задержаны подозреваемые в изнасиловании девушек на дамбе в Кронштадте

Петербургские полицейские задержали в Москве трех подозреваемых в надругательстве над двумя девушками в Кронштадте.

Как стало известно Санкт-Петербургу, ру причастность к нападению на петербурженок трех граждан Узбекистана, задержанных 2 июня у тоннеля дамбы, не подтвердилась. С них сняли подозрения, но их место в изоляторе уже вскоре заняли другие люди.

В пятницу, 10 июня, сотрудники полиции Петербурга вернулись из служебной командировки в Москву с тремя мужчинами. Их изобличили в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, которым подверглись две подруги в Кронштадте.

В Следственном комитете уточнили, что нападение произошло около одного из домов по улице Гидростроителей, но потерпевшим удалось вырваться и сбежать. Подозреваемые же успели покинуть город и разъехаться по Московской области.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что 21-летняя жительница Кронштадта сообщила о нападении около часа ночи накануне. Пострадавших девушек отвезли в больницу с характерными травмами, ушибами, ссадинами и подозрением на сотрясение мозга.