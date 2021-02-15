Родителям девочки, умершей после лечения в туберкулезном санатории, выплатили 2,5 млн рублей

Пушкинский районный суд вынес решение в пользу родителей девочки, которая скончалась после лечения в туберкулезном санатории "Дружба" на Леонтьевской улице. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Девочка провела в санатории четыре месяца в 2017 году, затем её перевели в больницу. Во время лечения в санатории были допущены ошибки, которые могли спровоцировать смерть пациентки, установлено в ходе проверки.



Суд постановил взыскать в пользу родителей 2 млн руб. (по 1 млн каждому) за моральный вред, 500 тыс. руб. на памятник на могиле, а также 15 тыс. руб. на лекарства.