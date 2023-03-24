В квартире на Адмирала Черокова пожилая женщина, защищаясь от супруга, до смерти избила его сковородой

В Красносельском районе пенсионерка, защищаясь от жестокости мужа, схватила в руки сковороду и несколько раз ударила ей мужчину по голове. Гражданин скончался, а женщина, пообщавшись с правоохранителями, отправилась к медикам.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел в квартире дома 22 по улице Адмирала Черокова. Около десяти часов вечера 23 марта в полицию обратился очевидец, который пояснил, что соседи просят о помощи.

По указанному адресу специалисты нашли 76-летнюю пенсионерку и труп ее 75-летнего супруга. Гражданка пояснила, что около семи вечера несколько раз ударила мужчину по голове в ответ не его издевательства и применение физической силы.

Сколько ударов был совершено, женщина вспомнить не смогла, после разговора ей стало совсем плохо, поэтому ее экстренно госпитализировали. Интересно, что в ходе осмотра трупа признаков насильственной смерти обнаружено не было.

В настоящий момент все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в марте петербургский суд отправил в колонию петербуржца, который в ходе ссоры ударил свою жену по голове стеклянной бутылкой. В результате женщина скончалась.