Петербуржцы холодно отнеслись к акции зажжения фонариков

В Петербурге в воскресенье прошел световой флешмоб, организованный штабом оппозиционера Алексея Навального. По задумке организаторов, неравнодушные горожане должны были выйти ровно в 20 ч вечера в свой двор и зажечь фонарик, пишет Piter TV.

Между тем, многие дворы 14 февраля, в день Святого Валентина, вечером остались пустыми.

В соцсетях пользователи публиковали фото акции "Любовь сильнее страха". Вероятно, в ней приняли участие несколько сотен петербуржцев в разных районах города. Как пишет "КП", на Невский проспект у Гостиного двора вышло около десятка человек с включенными фонариками смартфонов. Они стояли так лишь несколько минут. Самые крупные компании с фонариками – по 10-20 человек – собрались в Кудрове и Мурине.

Отмечается, что акция не вызвала массового ажиотажа и, видимо, потому не привлекла внимание правоохранителей.