Петербургские ночные морозы поставили новый рекорд

Ночь на среду стала самой холодной в Санкт-Петербурге с начала зимы - температура опустилась до -21,2 градуса. Об этом сообщил в своём Facebook ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Ранее рекорд поставила ночь на 5 февраля, когда было -19,5 градуса.

10 февраля в северной столице снова будет морозно и солнечно - гребень антициклона будет определять атмосферу. Осадков не будет, однако ожидается изморозь. Утром температура будет около -20, а днем прогреется до -14. Ночью снова будет морозно.

Атмосферное давление ниже нормы.

Как писал Санкт-Петербург.ру, морозы в нашем городе решили задержаться - однако, по данным синоптиков, вероятно, они продлятся около недели.