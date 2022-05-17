80% уехавших из России в феврале и марте вернулись в страну

Глава Министерства цифрового развития РФ Максут Шадаев заявил, что 80% уехавших из россии после 24 февраля уже вернулись в страну. Такое заявление он сделал на федеральном просветительском форуме «Новые горизонты». По словам министра, значительную часть вернувшихся составляют IT-специалисты.

В Петербурге разрабтываются новые меры поддержки IT-компаний. Как пишет ALLNW, она намного скуднее, чем в Москве, да и темпы внедрения готовых пакетов решений в столице намного выше.

Максут Шадаев пояснил, что определить число возвратившихся россиян сумели по SIM-картам. Значительная их чавсть уже возвращена на территорию России.