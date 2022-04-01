Нетребко собирается выступить на фестивале «Звезды белых ночей» в Петербурге

В Мариинском театре подтвердили, что певица Анна Нетребко собирается выступить на музыкальном фестивале "Звезды белый ночей". Он пройдет в Петербурге с мая по июль в этом году.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мариинского, пока афиша театра формируется на короткий срок. Однако уже сейчас подтверждено выступление Нетребко на юбилейном XXX Музыкальном фестивале.

Напомним, что ранее Нью-Йоркская Метрополитен-опера заявила о том, что Нетребко не будет выступать в постановках, поскольку не отказалась от публичной поддержку президента России Владимира Путина. По этой же причине с ней перестала сотрудничать Баварская опера. После произошедшего представитель певицы сообщил о том, что она собирается взять паузу в концертной деятельности.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" писало о том, что Нетребко анонсировала свое возвращение на сцену в конце мая. Об этом она рассказала поклонникам в своих соцсетях. «После объявленного перерыва я возобновлю выступления в конце мая, сначала в Европе», — написала артистка.