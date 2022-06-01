Путин предложил платить «матерям-героиням» по миллиону рублей

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой о возвращении существовавшего в СССР почетного звания «матери-героини». Такое предложение глава государства высказал в ходе видеоконференции с семьями, которые были награждены орденами «Родительская слава».

С наступлением лета каждую мать, не только претендующую на почетное звание героини, заботит безопасная организация досуга детей. Mash.City описывает основные опасности, с которыми могут столкнуться во время отдыха несовершеннолетние.

Женщинами, которые удостоятся почетного звания мать-героиня, Владимир Путин предложил единовременно выплачивать миллион рублей. Президент также отметил, что планируется расширить меры по социальной поддержке многодетных семей. Обладателям ордена и медали «Родительская слава» также буду увеличены выплаты.