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Леонид Слуцкий предложил российским волонтерам объединиться под лозунгом "Плечом к плечу"

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© Фото: Родион Севастьянов

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Россиян, которые помогают участникам специальной военной операции, призвали объединиться в одно движение под лозунгом "Плечом к плечу". Об этом рассказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он отметил, что сейчас по всей стране разворачиваются "швейбаты": женщины-активистки шьют одежду для нужд армии. ЛДПР оказывает таким объединениям всяческую поддержку - от закупки материалов до решения логистических проблем.
 
"Мы, партия ЛДПР, взяли «швейбаты» под свое крыло уже давно. Надеюсь, это помогло движению выйти на такой уровень. Уверен, что «швейбатов» станет больше по всей России. Победа – это наше общее дело. Мы обязательно победим. Низкий поклон всем женщинам, волонтерам, настоящим патриотам, кто и в Москве, и в регионах занимается этим важным делом. Видим ваш ежедневный труд, ценим ваше участие. Будем шить, будем жить и будем побеждать. У нас нет другого выбора", - заявил Слуцкий.
 
В Петербурге уже есть несколько волонтерских организаций, которые поддерживают российских бойцов. Например, центр социальной и психологической помощи "Возвращение" занимается адаптацией участников СВО к мирной жизни. Также петербургские волонтеры поддерживают семьи военнослужащих, организуют для них культурные и спортивные мероприятия.
 
В Ленобласти жители тоже не остаются в стороне и оказывают всевозможную помощь, например, своими руками плетут маскировочные сети для блиндажей, шьют экипировку и изготавливают буржуйки. Здесь же создан фонд "Ленинградский рубеж", куда можно перечислить пожертвования.
 
«Я регулярно получаю от бойцов обратную связь. Они говорят - если бы не волонтеры, мы бы здесь не выдержали. Эти вязаные носки, эти флисовые кофты разлетаются там, как горячие пирожки. Я думаю, они спасли не одного парня в окопе, не одни ноги от мороза. Сейчас нам предстоит переориентироваться на лето, когда отпадет необходимость в теплых вещах и появится потребность в других изделиях. Мы поговорим с бойцами и продолжим шить то, что им нужно», - поделилась руководитель санкт-петербургского отряда швейбатов Елена Лимонова.
 
ЛДПР волонтерам и патриотам России предложила объединиться в партию Победы, для чего был создан специальный ресурс плечо-к-плечу.рф. Там можно либо предложить свою помощь, либо попросить о ней.

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