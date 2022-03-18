1 апреля в Петербурге стартует запись в первые классы

Запись учащихся первых классов на 2022-2023 учебный год в Петербурге начинается 1 апреля. Как сообщили в комитете по информатизации и связи, запись пройдет в два этапа.

Порядок подачи заявлений уже опубликовали на портале госуслуг и сайте комитета по образованию. С 1 апреля по 30 июня подать заявление смогут представители льготных категорий, чьи дети пользуются внеочередным, первоочередным и преимущественным правом на зачисление в школу. В ту же волну подают заявление родители детей, которые проживают на закрепленной за школой территории. Те, кто не проживает на закрепленной территории и не имеет льгот, подают заявления в период с 6 июля по 5 сентября.

Заявление на прием в первый класс можно подать в МФЦ без предварительной записи. Родители также могут оформить его онлайн самостоятельно через учетную запись ЕСИА в мобильном приложении "Госуслуги СПб" или gu.spb.ru. Для оформления потребуется паспорт родителя и свидетельство о рождении ребенка.

В будущем учебном году школы Петербурга примут 67 тысяч первоклассников.