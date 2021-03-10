Маленьких петербуржцев начнут записывать в первый класс с 1 апреля

Школы Санкт-Петербурга планируют принять в этом году 64 тысячи первоклассников. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по образованию.
В Смольном отметили ежегодный рост числа первоклашек. Город старается открывать все новые школы для ребят.
Сначала места в школах будут получать региональные и федеральные льготники, а также те, кто проживает на территории, закрепленной за школой, - с 1 апреля по 30 июня.
А с 6 июл по 5 сентября записаться смогут все остальные.
Заявления можно подать в МФЦ или на портале Госуслуг. Их рассмотрят в течение 30 дней.
Если дети обучались в «Отделении дошкольного образования», то отправлять заявления на поступление в первый класс не нужно.