Маленьких петербуржцев начнут записывать в первый класс с 1 апреля

Школы Санкт-Петербурга планируют принять в этом году 64 тысячи первоклассников. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по образованию.

В Смольном отметили ежегодный рост числа первоклашек. Город старается открывать все новые школы для ребят.

Сначала места в школах будут получать региональные и федеральные льготники, а также те, кто проживает на территории, закрепленной за школой, - с 1 апреля по 30 июня.

А с 6 июл по 5 сентября записаться смогут все остальные.

Заявления можно подать в МФЦ или на портале Госуслуг. Их рассмотрят в течение 30 дней.

Если дети обучались в «Отделении дошкольного образования», то отправлять заявления на поступление в первый класс не нужно.