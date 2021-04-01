Петербуржцы высроились в очереди, чтобы записать детей в первый класс

1 апреля в Северной столице стартовала запись детей в первый класс.

Родители будущих первоклассников выстроились в очередь у МФЦ на Ушинского,6. К 9:30 утра у здания стояло уже примерно 70 человек.

Как сообщают в комитете по образованию, подавать заявление через портал госуслуг можно было с полуночи. К моменту открытия МФЦ заявления подали 14 067 родителей. Те, кто подал заявления раньше срока, будут вынуждены ждать официального отказа и подавать его снова.

Для подачи заявления требуется паспорт родителя и свидетельство о рождении ребенка Оригиналы других документов требуются только после получения приглашения в школу.