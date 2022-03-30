Запись в первые классы школ Петербурга начинается 1 апреля. В пресс-службе комитета по образованию пояснили, что на первом этапе заявления смогут подать родители, чьи дети имеют преимущественное право на зачисление. Заявления будут принимать через МФЦ, портал Госуслуг, «Почтой России», по электронной почте школы и непосредственно в учебном заведении.
1 апреля в Петербурге начинается запись в первый класс
© Фото: Baltphoto
Первый этап продлится до 30 июня.
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- 15 сентября 2021, 13:50
- Водоканал подозревают в затоплении подземной парковки на Заневском проспектеСама организация свою вину не признает.
- 15 сентября 2021, 09:55
- Магазин «О’кей» во Фрунзенском районе не смог обслужить покупателей В магазине не работали кассы, из-за чего нельзя было оплатить покупку ни наличными, ни картой.
- 15 сентября 2021, 13:20
- «Метрострой Северной Столицы» начал закупать материалы для строительства метроДо конца 2021 года планируется опубликовать лотов более чем на 0,5 млрд рублей.
- 13 сентября 2021, 09:45
- Комтранс объяснил, как петербуржцы могут обжаловать штрафы за парковкуЖители Петербурга, которые не согласны с полученным от Комитета по транспорту штрафом, могут оспорить его в течение 10 суток.
- 12 сентября 2021, 19:30
- За сутки в Петербурге с COVID-19 госпитализировали 208 человекНа данный момент в городе находится около 30% свободных коек.
- 13 сентября 2021, 10:20
- Петербуржцы увидели салют в честь 800-летия Александра НевскогоВ Петербурге прогремел салют в честь юбилея князя Александра Невского, стреляли с пляжа у Петропавловской крепости.
- 12 сентября 2021, 21:00
- В квартире Петербурга обнаружили труп девушки с пакетом на голове и ремнем на шееТело обнаружил бывший муж арендодательницы , который пришел проверить жилье.
- 10 сентября 2021, 13:40
- В петербургский квартал «Чистое небо» будет ходить троллейбус № 23Троллейбус № 23 будет ходить от ул. Шаврова до Арцеуловской аллеи, его маршрут увеличится на 4,4 километра.
- 10 сентября 2021, 14:20
- В Петербурге запустили движение транспорта по Лиговскому путепроводуВ Петербурге 10 сентября губернатор Петербурга Александр Беглов открыл движение по реконструированному Лиговскому путепроводу.
- 10 сентября 2021, 11:40
- В Петербурге задержали мужчину, который заманил к себе в квартиру 10-летнюю девочку Полиция в Петербурге задержала 33-летнего мужчину, который заманил к себе домой ребенка из Гатчины.
- 09 сентября 2021, 20:15
- В аэропорту Пулково уже неделю живёт русский итальянец, который учится в ПетербургеВ петербургском аэропорту со 2 сентября живет юноша, который приехал продолжать учебу в колледже, но его не хотят пускать в Россию.
- 07 сентября 2021, 18:55
- В Петербурге 8 сентября объявят минуту молчания в память о жертвах блокадыВ громкоговорителях будут транслировать удары метронома.
- 07 сентября 2021, 20:50
- Пляж Парка 300-летия благоустроят под спортивные снарядыНа территории можно будет сдать нормы ГТО.
- 08 сентября 2021, 12:10
- Отопление в домах Петербурга включат не раньше конца сентябряНа данный момент ожидается благоприятная погода, но к концу месяца наступят холода.
- 08 сентября 2021, 10:50
- ГАТИ выдало разрешение на капремонт вестибюля станции метро «Владимирская»Инспекторы уже выдали ордер на размещение временных ограждений строительных площадок.
- 06 сентября 2021, 12:51
- В Петербурге в июле 2022 года откажутся от самого опасного вида транспортаЭксперты компании «Росгосстрах» выяснили, что маршрутка является самым опасным видом транспорта в Петербурге.
- 06 сентября 2021, 11:45
- В Петербурге завершили летнюю кампанию по ремонту теплосетей К отопительному сезону ГУП ТЭК отремонтировал 276 петербургских котельных и 215 центральных тепловых пунктов.
- 06 сентября 2021, 11:10
- В Петербурге полицейские провели рейды в этнических кафе после двух дракВ августе 2021 года в двух кафе Красногвардейского района произошли драки, которые закончились уголовными делами. Полиция пришла с проверками в эти заведения общепита.
- 06 сентября 2021, 09:50
- Юрия Багрова, кандидата в Заксобрание Петербурга от «Яблока» задержали около метро «Озерки» В Петербурге 5 сентября задержали кандидата в депутаты городского парламента, он раздавал листовки рядом с агитационными стендами.
- 03 сентября 2021, 10:25
- Спрос на ипотеку среди петербуржцев упал на четвертьВ июля объем займов на жилье составил 48,4 млрд рублей, что на 26,1% меньше, чем в июне.
- 03 сентября 2021, 11:45
- Путин планирует приехать в Петербург в честь 800-летия князя Александра Невского В преддверии праздника в городе проходит реставрация исторических объектов, связанных с именем князя.
- 03 сентября 2021, 14:00
- В Кудрово преступник с пистолетом ограбил СберБанк почти на 1,5 млн рублейПравоохранительные органы объявили мужчину в розыск.
- 03 сентября 2021, 13:45
- Петербург не выполнил план по достижении 60% привитых от COVID-19 к осениПолный цикл вакцинации прошли 1,44 млн петербуржцев.
- 03 сентября 2021, 13:30
- Беглов побывал на открытии первого в Петербурге парка для автобусов на газомоторном топливеОткрытие нового парка позволит увеличить количество экологичного транспорта.
- 31 августа 2021, 17:25
- Арбитражный суд признал «Метрострой» Петербурга банкротомКонтракты, заключенные с АО «Метрострой Северной столицы», будут пересмотрены.
- 31 августа 2021, 10:25
- Петербуржцы смогут пересаживаться с метро на транспорт по специальному тарифу в 2022 годуРазмер тарификации будет определяться Комитетом по тарифам.
- 30 августа 2021, 20:50
- Лето 2021 года стало самым жарким за всю историю наблюденийСредняя температура воздуха летом составила 20,5 градусов.
- 31 августа 2021, 12:20
- На Думской башне в Петербурге остановились часыБашня откроется для посетителей 6 сентября.
- 30 августа 2021, 11:35
- Полицейские не подтвердили информацию о сброшенном электросамокате с Яхтенного мостаКикшеринговый самокат сбросил в воду тиктокер и выложил это в свой блог.
- 30 августа 2021, 10:10
- Мигранта, убившего петербурженку в кондитерском магазине, задержали в ШереметьевоВ правоохранительных органах сообщили, что убийца хотел вернуться на родину.
- 30 августа 2021, 10:40
- В результате аварии на КАД перевернулся Volkswagen ДТП произошло на Мурманском шоссе.
- 30 августа 2021, 14:40
- В Петербурге арестовали 28-летнего полицейского за сбыт наркотиков По версии следствия, он передал для реализации своему знакомому около 500 граммов наркотиков.
- 30 августа 2021, 16:10
- Апартаменты Петербурга наделят соцобязательствамиНововведение коснется всех проектов и сервисных аппартаментов, которые строятся как гостиницы, и псевдожилья.
- 26 августа 2021, 19:35
- В Петербурге ГАТИ впервые забрали на штрафстоянку машины, припаркованные во дворахОдин из автомобилей стоял на газоне, а другой мешал вывозу мусора.
- 26 августа 2021, 20:50
- Синоптик рассказал петербуржцам, какая погода ждет их в сентябреПо словам Михаила Леуса этот сентябрь может побить рекорд по низким температурам.
- 27 августа 2021, 09:15
- Более 50% педагогов Петербурга привились от COVID-19Губернатор Александр Беглов уверен, что уже к 15 октябрю вакцину поставит подавляющее число преподавателей.
- 27 августа 2021, 13:15
- В Петербурге составили словарь эпохи коронавирусаНад его созданием лингвисты начали работать еще в марте 2020 года.
- 25 августа 2021, 12:28
- Петербуржца подозревают в сексуальном насилии над семилетним пасынком.Свои действия мужчина снимал на видео.
- 24 августа 2021, 19:40
- Уровень безработицы в Петербурге составил 2,2%Средняя зарплата в регионе составила 72,8 тыс. рублей.
- 25 августа 2021, 09:32
- В Петербурге пожарные ликвидировали возгорание на хлебозаводе Огонь охватил 60 квадратных метров площади.
- 25 августа 2021, 11:17
- Две петербургские больницы возвращаются к штатному режиму работы Общее число коек в сократится на 675 мест.
- 22 августа 2021, 19:10
- В Петербурге на проспекте Энгельса ограбили ювелирный салонВ Петербурге на проспекте Энгельса ограбили ювелирный салон
- 23 августа 2021, 12:50
- В Петербурге завершился ремонт четвертого моста в Таврическом садуПереправа входит в перечень объектов культурного наследия.
- 23 августа 2021, 12:05
- Краба Юрия, прославившегося на ПМЭФ-2021, отпустили в Баренцево мореУчастники форума отмечали, что фото с крабом приносит удачу.
- 22 августа 2021, 20:05
- Беглов поздравил Западный военный округ со 157-летиемТакже губернатор отметил, что Петербург является крупнейшим военным центром страны.
- 20 августа 2021, 09:13
- В Петербурге линейки 1 сентября пройдут на открытом воздухе Во многих школах и детских сада обновили оборудования пищеблоков и медицинских кабинетов.
- 19 августа 2021, 20:00
- Беглов подписал новые постановления о выплатах и субсидиях для спортсменов Одаренным детям-спортсменам, тренерам, тренерам-преподавателям спортивных учреждений и тренерам спортивных сборных команд полагается премия городского правительства.
- 20 августа 2021, 10:27
- В Петербург поступила новая партия вакцины "Спутник V"На фармбазу привезли Гам-КОВИД-Вак в количестве 38400 комплектов доз.
- 20 августа 2021, 13:14
- Власти Петербурга обсудили возможность открытия детских центров развлечений Центры в торговых комплексах закрыли более двух месяцев назад.
- 17 августа 2021, 13:13
- Петербургские медработники получили выплаты за работу в пандемиюЗа время пандемии выплаты составили более 7,4 млрд рублей.
- 17 августа 2021, 14:29
- В Петербургском океанариуме родились сразу четыре выдрыНовые зверьки уже получили паспорта.
- 17 августа 2021, 17:50
- Банк МФК Михаила Прохорова выкупит акции банка "Таврический" на 1,6 млрд рублей Уставный капитал АО "Банк “Таврический” на текущий момент составляет 100 млн рублей.
- 17 августа 2021, 18:54
- В Петербургских школах ученики продолжат учиться в смешанном формате Для школьников подготовят видеоуроки и видеосвязь с учителями.
- 13 августа 2021, 13:47
- Петербурженка похитила своего сына у будущей невестки Мать в сопровождении нескольких мужчин ворвалась в квартиру, где был ее сын и девушка, они связали его и увезли его в неизвестном направлении.
- 13 августа 2021, 13:16
- Весной 2022 года в Петербурге начнут работать 2,7 тысяч новых автобусовСуммарные инвестиции в обновление подвижного состава превысят 18 млрд рублей.
- 13 августа 2021, 09:13
- В Троицком соборе Петербурга загорелся прихожанин Правоохранительные органы разбираются в деталях случившегося.
- 13 августа 2021, 12:13
- На мытье петербургских дорог израсходовали рекордный объем водыИз-за аномальной жары уборщикам пришлось дополнительно поливать улицы и газоны.
- 09 августа 2021, 11:46
- Угонщик автомобилей умер от страха на месте преступленияВладелец машины шлепнул вора по ягодицам.
- 09 августа 2021, 10:13
- На фармбазу Петербурга поступила новая партия "Спутника Лайт"В городе продолжают активно работать прививочные пункты.
- 09 августа 2021, 10:41
- На Тихорецком изменят движение трамваев на два дняРемонтные работы на севере Петербурга проведут 9 и 10 августа.
- 09 августа 2021, 09:15
- На Невском проспекте произошло массовое ДТПВиновник вышел из машины и снял госномера.
- 04 августа 2021, 10:52
- В Петербурге традиционно отключат горячую воду ГУП опубликовал график новых испытаний теплосетей.
- 03 августа 2021, 20:10
- Пропавший 12-летний петербуржец, вернулся домойПосле ссоры с родителями он ушел из дома.
- 28 июля 2021, 11:54
- Суд приостановил снос корпусов хладокомбината на улице Шкапина Складу могут присвоить статус памятника культуры
- 28 июля 2021, 14:49
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- 28 июля 2021, 13:57
- Заксобрание приняло законопроект о поездках такси в ЛенобластиТакси из области смогут работать в Петербурге.
- 26 июля 2021, 12:10
- С 26 по 28 июля Комтранс будет проверять нарушение правил стоянки и остановки на улицах ПетербургаВ пресс-службе ведомства составили список проверяемых участков дороги.
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- 18 июля 2021, 18:50
- За сутки в Петербурге от COVID скончались около 100 человекЗа прошедшие 24 часа в России был выявлен коронавирус в 25 018 случаев.
- 18 июля 2021, 14:45
- В Красносельском районе жители потушили огонь до приезда спасателейБалкон квартиры на Маршала Казакова полностью выгорел.
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- Температурный режим в Петербурге приблизится к нормеМетеорологи предполагают, что аномальная жара скоро спадет.
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- 01 июля 2021, 19:05
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- 26 июня 2021, 11:45
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- 26 июня 2021, 10:55
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- 25 июня 2021, 13:25
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- 25 июня 2021, 11:50
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- 19 июня 2021, 09:50
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- 18 июня 2021, 15:55
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- 21 апреля 2021, 14:30
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- 26 января 2021, 11:30
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- 26 января 2021, 09:20
- 54 новых газовых автобуса появятся в Петербурге в 2021 годуОб этом сообщили в комтрансе.
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- Число нарушений ПДД В Петербурге сократилось в два раза после появления комплексов фиксаций В Петербурге за первые месяцы работы новых комплексов фото-видеофиксации нарушений стало в два раза меньше.
- Минобороны и «Газпром» реконструируют аэродром Левашово Аэродром в Левашово после реконструкции сможет принимать гражданские и обычные грузовые воздушные суда.
- В Петербурге объем сделок со складами побил рекордРынок складской недвижимости Санкт-Петербурга в III квартале 2021 года побил абсолютный рекорд.
- Петербургские бизнесмены назвали рост зарплат угрозой для бизнесаВ Петербурге выросла средняя зарплата и стала почти на 20 тысяч больше среднероссийского показателя.
- Беглов предложил кандидатуру Мейксина на пост вице-губернатораГубернатор города Александр Беглов направил на согласование в Законодательное собрание Петербурга кандидатуру Максима Мейксина.
- С понедельника в Петербурге ожидается заметное похолоданиеОсадков в понедельник синоптики не обещают.
- В Ленинградской области откроется первый приют для бездомных от «Ночлежки»Новое учреждение для помощи бездомным людям открыл директор благотворительной организации Григорий Свердлин.
- Петербуржцы недовольны качеством благоустройства на набережной КарповкиГорожан на набережной Карповки расстроила криво уложенная брусчатка и черно-белые фонари. Жители назвали их «призраками зебр».
- Власти Петербурга подвели итоги голосования на благоустройствоАдминистрация Петербурга объявила, какие зеленые зоны будет приводить в порядок в первую очередь.
- На сервисе для сообщений о фальсификации участия в выборе УК больше 100 обращений от петербуржцевПетербуржцы за неделю больше ста раз пожаловались на фальсификации участия в выборе управляющей компании.
- В Павловске в аварии с участием Porsche и KIA серьезно пострадала девушкаНа Садовой улице в Павловске произошло столкновение Porsche и KIA, машины разбились, одна девушка серьезно травмирована.
- На станциях «Балтийская» и «Василеостровская» могут открыть второй вестибюль Также в планах провести ремонт других станций метро.
- Уличные шатры для вакцинации от COVID-19 начали закрывать Основной причиной прекращения работы уличных прививочных пунктов стала погода.
- ЗакС принял законопроект о выплатах пенсионерам старше 90 летНовые выплаты будут выдаваться с 1 января 2022 года.
- Выход со станции метро «Театральная» на площадь строить не будут Один из вестибюлей новой станции будет располагаться на Лермонтовском проспекте, где находится Дом быта.
- Синоптик предрек петербуржцам суровую зимуУже в октябре температура воздуха будет держаться ниже нормы.
- Петербуржцы проголосовали за живую елку на Дворцовой площади4 октября Смольный подвел итоги голосования граждан.
- На Литейном проспекте из-за ремонта ограничили движение В Петербурге ради ремонта трамвайных путей перекрыли часть Литейного проспекта.
- Станцию метро «Черная речка» открыли для пассажировВ Петербурге утром 4 октября чуть больше десяти минут был закрыт вход на станцию метро «Черная речка».
- На станции метро «Ломоносовская» пассажир упал на эскалатореВ Петербурге временно закрывали станцию метро «Ломоносовскую», так как человек упал на эскалаторе.
- «Зенит» проиграл футбольному клубу «Сочи»Петербургская футбольная команда уступила «Сочи» в матче 10-го тура чемпионата РПЛ.
- Станция «Зенит» начала работать по новому графикуВход для пассажиров будет открыт только в выходные, праздники и дни матчей на «Газпром Арене».
- Выбор нового председателя в ЗакС может вызвать конфликт со СмольнымНовым главой парламента избран Александр Бельский.
- Петербургским общепитам выдали более 11 тыс. QR-кодовКод выдается только после подтверждения заведения по соблюдению норм и требований.
- В ЗакС утвердили состав комиссии по городскому хозяйствуПредседателем комиссии назначен Валерий Гарнец.
- У 50-ти петербургских бизнесменов проходят обыски 29 сентябряВ Петербурге сотрудники Службы экономической безопасности Управления ФСБ и Управления экономической безопасности ГУ МВД проводят сразу 50 обысков за один день.
- На петербургскую станцию метро «Чернышевская» был затруднен входВ Петербурге вечером 28 сентября перед станцией метро «Чернышевская» образовались очереди.
- С 1 декабря начнет работу обширная зона платной парковки С 1 ноября жители улиц, включенные в состав новой зоны платной парковки, смогут начать
- В Смольном депутатам вручили мандаты нового созываНа церемонии награждения присутствовало 50 чиновников.
- В ночь на 27 сентября на проспекте Непокоренных мотоциклист сбил велосипедистаОба пострадавших в ДТП увезены в больницу с тяжелыми травмами.
- Один из старейших трамвайных парков Петербурга празднует день рожденияТрамвайный парк №5 обеспечивает перевозку пассажиров на семи маршрутах.
- Пискаревский проспект вновь пострадал от утренних 10-балльных пробокОгромные заторы связаны с проведением дорожных работ.
- С 27 по 30 сентября ограничат движение в тоннеле петербургской дамбы Проезд будет ограничен в транспортном отсеке финской стороны (внешнее кольцо) и отсеке невской стороны (внутреннее кольцо).
- В Красносельском районе водитель сбил женщину на переходе и скрылся с места происшествияОт полученных травм 42-летняя петербурженка скончалась на месте.
- В Петербурге прошел конкурс «Лучший водитель автобуса»Победителем стал Александр Грагерт в категории «Автобус средней вместимости.
- В Ленинградский зоопарк из Зеленогорска привезли амурскую тигрицуДо этого животное находилось у ветеринаров.
- В Петербурге сотрудника полиции задержали по делу о мошенничествеСотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД России задержали своего сотрудника по делу о мошенничестве.
- На семи участках в Петербурге отменили результаты голосования в Госдуму Петербургская избирательная комиссия из-за нарушений отменила результаты выборов на семи участках в городе.
- Кандидат Вишневский заявил, что будет судиться за результаты выборов в Госдуму и ЗаксобраниеКандидат в Заксобрания Петербурга Борис Вишневский, баллотировавшийся в Госдуму по округу № 216 и в городской парламент по округу № 2 будет подавать в суд в связи с результатами голосования.
- Около здания Горизбиркома Петербурга задержали кандидатку в ЗакС Ольгу ГалкинуВ Петербурге граждане скопились около здания Горизбиркома, полиция начала задерживать людей. Кандидатка в ЗакС Ольга Галкина встала в пикет и ее увели.
- Полицейские задержали водителя, сбившего двух подростков на пешеходном переходеЗадержанным оказался 24-летний житель Всеволожска.
- Беглов сообщил об увеличении доходов Петербурга на 131 млрд рублейВ 2021 году доходы города увеличатся до 782,5 млрд рублей.
- Дрозденко подвел итоги выборов в Госдуму и ЗакСЯвка на избирательные участки в Ленобласти составила более 40%.
- Неделя в Петербурге начнется без осадков, но с похолоданиямиТемпература воздуха днем будет составлять от 8 до 10 градусов.
- Милонов стал участником конфликта администрации Московского районаКонфликт дошел до рукоприкладства с кандидатом от «Справедливой России» Ольгой Галкиной.
- В Петербурге водителю соцтакси грозит лишение свободы за нападение на пенсионеркуПолиция Петербурга задержала водителя, который избивал и оскорблял 70-летнюю жительницу города, инвалида 1 группы.
- Танцевальный спектакль Пины Бауш «Полнолуние» впервые покажут в ПетербургеНа исторической сцене Александринского театра 17 и 18 сентября петербуржцы увидят танцевальный спектакль Пины Бауш «Полнолуние».
- В Калининском районе Петербурга устранили неисправность и дали горячую водуВ Петербурге ликвидировали аварию на теплоносителе, из-за которой 16 сентября пропало горячее водоснабжение в жилых домах Калининского района города.
- На Ставропольской улице установят ретро-фонариБудет установлено 20 фонарей с 40 современными светильниками.
- Стрелка из Казани Ильназа Галявиева перевели в Петербургское СИЗОЭксперты будут проводить дополнительные экспертизы.
- Водоканал подозревают в затоплении подземной парковки на Заневском проспектеСама организация свою вину не признает.
- Магазин «О’кей» во Фрунзенском районе не смог обслужить покупателей В магазине не работали кассы, из-за чего нельзя было оплатить покупку ни наличными, ни картой.
- «Метрострой Северной Столицы» начал закупать материалы для строительства метроДо конца 2021 года планируется опубликовать лотов более чем на 0,5 млрд рублей.
- Комтранс объяснил, как петербуржцы могут обжаловать штрафы за парковкуЖители Петербурга, которые не согласны с полученным от Комитета по транспорту штрафом, могут оспорить его в течение 10 суток.
- За сутки в Петербурге с COVID-19 госпитализировали 208 человекНа данный момент в городе находится около 30% свободных коек.
- Петербуржцы увидели салют в честь 800-летия Александра НевскогоВ Петербурге прогремел салют в честь юбилея князя Александра Невского, стреляли с пляжа у Петропавловской крепости.
- В квартире Петербурга обнаружили труп девушки с пакетом на голове и ремнем на шееТело обнаружил бывший муж арендодательницы , который пришел проверить жилье.
- В петербургский квартал «Чистое небо» будет ходить троллейбус № 23Троллейбус № 23 будет ходить от ул. Шаврова до Арцеуловской аллеи, его маршрут увеличится на 4,4 километра.
- В Петербурге запустили движение транспорта по Лиговскому путепроводуВ Петербурге 10 сентября губернатор Петербурга Александр Беглов открыл движение по реконструированному Лиговскому путепроводу.
- В Петербурге задержали мужчину, который заманил к себе в квартиру 10-летнюю девочку Полиция в Петербурге задержала 33-летнего мужчину, который заманил к себе домой ребенка из Гатчины.
- В аэропорту Пулково уже неделю живёт русский итальянец, который учится в ПетербургеВ петербургском аэропорту со 2 сентября живет юноша, который приехал продолжать учебу в колледже, но его не хотят пускать в Россию.
- В Петербурге 8 сентября объявят минуту молчания в память о жертвах блокадыВ громкоговорителях будут транслировать удары метронома.
- Отопление в домах Петербурга включат не раньше конца сентябряНа данный момент ожидается благоприятная погода, но к концу месяца наступят холода.
- ГАТИ выдало разрешение на капремонт вестибюля станции метро «Владимирская»Инспекторы уже выдали ордер на размещение временных ограждений строительных площадок.
- В Петербурге в июле 2022 года откажутся от самого опасного вида транспортаЭксперты компании «Росгосстрах» выяснили, что маршрутка является самым опасным видом транспорта в Петербурге.
- В Петербурге завершили летнюю кампанию по ремонту теплосетей К отопительному сезону ГУП ТЭК отремонтировал 276 петербургских котельных и 215 центральных тепловых пунктов.
- В Петербурге полицейские провели рейды в этнических кафе после двух дракВ августе 2021 года в двух кафе Красногвардейского района произошли драки, которые закончились уголовными делами. Полиция пришла с проверками в эти заведения общепита.
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- Спрос на ипотеку среди петербуржцев упал на четвертьВ июля объем займов на жилье составил 48,4 млрд рублей, что на 26,1% меньше, чем в июне.
- Путин планирует приехать в Петербург в честь 800-летия князя Александра Невского В преддверии праздника в городе проходит реставрация исторических объектов, связанных с именем князя.
- В Кудрово преступник с пистолетом ограбил СберБанк почти на 1,5 млн рублейПравоохранительные органы объявили мужчину в розыск.
- Петербург не выполнил план по достижении 60% привитых от COVID-19 к осениПолный цикл вакцинации прошли 1,44 млн петербуржцев.
- Беглов побывал на открытии первого в Петербурге парка для автобусов на газомоторном топливеОткрытие нового парка позволит увеличить количество экологичного транспорта.
- Арбитражный суд признал «Метрострой» Петербурга банкротомКонтракты, заключенные с АО «Метрострой Северной столицы», будут пересмотрены.
- Петербуржцы смогут пересаживаться с метро на транспорт по специальному тарифу в 2022 годуРазмер тарификации будет определяться Комитетом по тарифам.
- Лето 2021 года стало самым жарким за всю историю наблюденийСредняя температура воздуха летом составила 20,5 градусов.
- Полицейские не подтвердили информацию о сброшенном электросамокате с Яхтенного мостаКикшеринговый самокат сбросил в воду тиктокер и выложил это в свой блог.
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