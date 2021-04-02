За минувшие сутки более 33 тысяч родителей записали детей в 1-й класс

В Петербурге родители продолжают подавать заявление на прием детей в первые классы школ города. За 2 апреля в первые классы записали более 33 тысяч детей. Примечательно, что среди них 27 тысяч заявлений было подано в онлайн режиме. Об этом сообщает комитет по информатизации и связи.

«Это значит, что больше половины родителей будущих первоклассников воспользовались услугой 1 апреля, ведь всего школы Петербурга должны принять около 64 тысяч детей. На 14:00 второго дня подачи (2 апреля) зафиксировано 36 027 заявлений», — комментируют в администрации города.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал об очередях родителей, ожидающих запись первоклашек.