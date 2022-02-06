Стало известно, что чаще хотят унести из петербургских магазинов без оплаты

Петербургские сетевые продуктовые магазины регулярно страдают от «набегов» желающих вынести что-нибудь без оплаты. Как сообщает Neva.Today, у таких посетителей есть определенные предпочтения.

В сети гипермаркетов «Лента» изданию сообщили, что страдают от несунов реже, чем мелкие сетевые магазины. Однако, бывают и громкие случаи. Например, на прошлой неделе добычей несознательного посетителя стала мясорубка Redmond за 4 тыс. рублей, которую тот сумел незаметно пронести мимо кассы. Сейчас вора ищет полиция.

За ту же неделю было зарегистрировано еще три случая хищения. Два остались нераскрытыми. Третьего воришку остановила охрана. При себе у него был неоплаченная бутылка коньяка за 800 рублей.

В «Пятерочке» тоже говорят о том, что у них происходят эпизоды краж. Прошлая неделя в магазинах выдалась «урожайной». Сначала задержали женщину с неоплаченными товарами, а после мужчину. Последний пытался вынести из магазина алкоголь на 1,5 тысячи рублей.

В Рощино злоумышленника вычислили по камерам видеонаблюдения. Ему удалось скрыться с товаром на 2,5 тысячи рублей. Добычей похитителя на улице Партизана Германа стали две бутылки бурбона Jim Beam и бутылку виски на общую сумму 3,5 тыс. рублей.

Воришка в магазине на 2-м Муринском проспекте был скромнее и набрал различных мелочей на 250 рублей. Пронести свою добычу мимо бдительной охраны он не смог.

Конфликт между охраной и покупательнице «Пятерочки» в Выборге закончился заявлением в полицию. На выходе из магазина охранник обвинил женщину в том, что она украла товар. К конфликту подключилась директор магазина, которая, по словам покупательницы, сначала оскорбляла её, а уже после выхода из магазина догнала и сильно пнула ногой по копчику.

Несун с товаром на 470 рублей попался охране и был передан прибывшей полиции. В Светогорске похитители смогли вынести из магазина два набора виски Captain Morgan. Еще четверых граждан бдительная охрана задержала в тот же день. Суммарно они пытались вынести из магазинов товары стоимостью примерно 5,7 тысяч рублей.

28 января в «Пятерочку» в Колпино заглянул любитель бесплатного сладкого. Он набил карманы шоколадками. Охрана остановила его из-за того, что карманы стали слишком квадратными.

Магазин в Сестрорецке в тот же день едва не лишился мыла и средств гигиены на 3 тысячи рублей. Их пыталась пронести в сумке мимо кассы посетительница магазина.

29 января у несуна обнаружили товаров на 180 рублей. В результате мужчина устроил скандал и достал нож. В этот же день женщина попыталась пронести мимо кассы несколько упаковок с йогуртом и головку сыра. Любительница бесплатной молочной продукции могла нанести магазину ущерб в 430 тысяч рублей.

30 января пенсионерка из Металлостроя не смогла вынести неоплаченные конфеты за 90 рублей. Запросы еще двух неизвестных были куда больше — они пронесли три бутылки виски Red Label стоимостью около 5 тысяч рублей. Еще два несуна-скандалиста попались охране на Владимирском проспекте.

31 января в «Пятерочку» «зачастили» любители проносить неоплаченные мелочи. Охрана поймала пятерых с товарами на сумму от 120 до 590 рублей.

1 февраля у похитителя сорвалось свидание. Он пытался вынести из магазина без оплаты шампанское и конфеты, поэтому вместо встречи с возлюбленной отправился в отдел полиции. В тот же день охрана по камерам заметила еще три кражи в магазинах Выборгского, Калининского и Колпинского районов. Похтители нанесли ущерб в 3,1 тысячи рублей.

Телеканал «78» сообщает, что в тот же день в продуктовый на Хасанской наведались двое. Отвлекая продавцов один хотел унести мятное драже на сумму 7000 рублей, а другой повредил имущество. Оба инцидента произошли с разницей в несколько часов.

Случаются кражи и в магазинах «Магнит». 26 января мужчина сбежал из торгового зала магазина на Чкалова с неоплаченной охлажденной курицей.

В Выборге в «Магнит-косметик» на улице Дмитрова мужчина пытался вынести три флакона женского парфюма Lacoste за 6 тыс. рублей. А в Металлострое злоумышленник мог бы открыть парикмахерскую. Из магазина он вынес пять лаков для волос, пену для укладки волос и 14 флаконов шампуня на 7,5 тысяч рублей. В другом «Магините» недосчитались дезодоранта стоимостью 200 рублей.

Из «Магнита» на Малой Посадской посетитель унес неоплаченного товара на 130 рублей. А вот на проспекте Героев добычей несуна стали два флакона туалетной воды на 4 тыс. рублей.

27 января злоумышленник украл из магазина в Рощино блок сигарет стоимостью 2 тысячи рублей. Еще одного злоумышленника заметил охранник и последовал за ним. В итоге похитителя обнаружили «пляшущим на железнодорожных рельсах». На улице Михаила Дудина мужчина вынес из «Магнита» бутылку виски Glen Ranoch стоимостью 1,5 тыс. рублей.

28 января злоумышленник пытался вынести из «Магнита» на Бухарестской классический «джентльменский набор»: бутылку водки и банку соленых огурцов. За день охрана поймала еще четверых: двоих мужчин с алкоголем на 2 тыс. рублей и двух женщин с мелкими товарами на 430 рублей.

29 января мужчина пытался вынести из магазина в Автово три бутылки водки, спрятав их под курткой. На Политехнической женщина пыталась пронести бритвенный станок и сменные лезвия, а на 2-М Муринском добычей похитителя стали товары на 680 рублей. Последнего нашли по камерам видеонаблюдения.

В тот же день в Выборге мужчина попытался пронести товар на 120 рублей. Как сообщает телеканал «78», когда его вычислили, мужчина ранил одного из покупателей ножом.

30 января был пойман охраной похититель бутылки виски. По предварительным данным, ему удалось вынести товар и сбежать, но затем он поскользнулся на льду и разбил похищенное. Тут же подоспели и работники магазина.

На Ленинском проспекте после недостачи на 730 рублей преступника искали по камерам видеонаблюдения. В Петродворцовом районе похититель не смог пройти мимо кассы с колбасной нарезкой и сыром.

31 января в разных магазинах задержали сразу четверых несунов с мелким товаром. 1 февралю в полицию из-за краж обращались семь раз — пятерых поймали с поличным в залах магазинов.

В «Дикси» 26 января попытка украсть товар закончилась скандалом. Несостоявшийся вор разгромил две кассы. Еще одного похитителя задержали у кассы с товаром на тысячу рублей.

27 января на Бухаерстской поймали мужчину с алкоголем на 2 тысячи рублей. Добычей женщины в магазине на Софийском могли бы стать предметы личной гигиены на 820 рублей.

28 января в магазинах сети поймали троих любителей бесплатного товара, а 29 января — двоих с мелочами на 420 рублей.

30 января поймать удалось только одного несуна. Еще двоих вычислили по камерам.

31 января поймать удалось женщину с пакетом кофе и мужчину с двумя бутылками пива. 1 февраля одного мужчину с мелким товаром поймали у кассы, а еще две недостачи пришлось отсматривать по камерам.

В «Перекрестке» 26 января задержали мужчину с неоплаченными продуктами на 3 тысячи рублей. Преступник на проспекте Просвещения сумел вынести товары на ту же сумму. Нашли его по камерам видеонаблюдения. 27 января добычей похитителя на проспекте Ветеранов стали товары на 4,5 тысячи рублей.

Самой большой оказалась сумма ущерба, которую нанесли похитители в магазинах «Окей». Так, магазина на улице Партизана Германа, похититель сумел вынесли телевизор Philips на 23 тысячи рублей. Вычислили мужчину только по камерам, но пока не нашли.

Добычей воришки на Руставели стала палка колбасы за 405 рублей. Мужчина отбился от охранника, заметившего кражу, и убежал.

Среди других товаров, ставших добычей похитителей в «Окее»: столовые приборы и банные принадлежности. Один похититель пытался пронести сани и бросил их, когда его заметили.