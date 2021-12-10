Путину поступила устаревшая информация о селе в Ленобласти от режиссера Сокурова

Кинорежиссер Александр Сокуров обратился к президенту России Владимиру Путину с письмом от жителей села Лужицы Ленинградской области. В нем говорилось о проблеме с дорогой у кладбища, которая была решена еще месяц назад. Об этом 10 декабря сообщает online47.ru.

Режиссер доложил о проблеме в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. По его словам, местные жители обеспокоены строительством транспортной развязки в Лужицах, которая пройдет прямо через село. В связи с этим на месте начались массовые вырубки деревьев рядом с местным кладбищем.

«Если хоть какая-то возможность есть изменить транспортную развязку, конечно, надо будет это сделать», — ответил на поступившее письмо президент.

При этом, по данным профильных комитетов, транспортная развязка в Лужицах не планировалось. В настоящее время на месте строится временная дорога на период строительства Балтийского химического комплекса. Она также могла пройти слишком близко к кладбищу, однако эта проблема была решена еще месяц назад. Кроме того, жители деревни попросили строителей сделать подъезд к деревне с этой дороги, что значительно улучшило транспортную доступность.