К 2026 году в Петербурге построят почти 100 новых школ

В Петербурге к 2026 году построят почти сотню новых общеобразовательных школ. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба Смольного.

В настоящее время в городе проживают более 600 тысяч семей с детьми. Число несовершеннолетних петербуржцев составляет около 900 тысяч.

За последних два года в Северной столице уже ввели в работу 94 детских сада, 25 из них открылись в последний год. К 2024 году их количество увеличится еще на 79.

«За последние три года введена в строй 31 школа. До 2026 года предстоит построить ещё 99 школ. Согласно установленным для жилищного строительства нормативам, жильё должно обязательно обеспечиваться социальными объектами», — рассказали представители городской администрации.