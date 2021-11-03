В Петербурге переписали 3,5 миллиона человек

В Петербурге на сегодняшний день переписали более 3,5 миллиона человек. Об этом 3 ноября сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

От плана Петростата в настоящий момент выполнено 65,4%. Губернатор Петербурга Александр Беглов ранее отчитался, что в Северной столице все готово для переписи в 2021 году.

«Наша задача – сохранить набранные темпы работы и переписать к 14 ноября 100% жителей Петербурга», – заявил градоначальник.

Напомним, что перепись должна была пройти еще в 2020 году. Однако ее пришлось перенести из-за начавшейся пандемии коронавируса.