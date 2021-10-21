Перепись населения Петербурга пройдёт при поддержке полиции

МВД будет оказывать поддержку при проведении переписи населения в четырёх районах Петербурга. Как объяснил советник главы Росстата Игорь Ваган, полицейские будут сопровождать переписчиков в наиболее неблагополучных местах. В особенности это касается переписчиков-женщин.

С особым вниманием сотрудники МВД отнесутся к Невскому, Пушкинскому. Колпинскому и Фрунзенскому районам.



Всероссийская перепись населения началась 15 октября и продлится по 14 ноября. Её должны были провести ещё в прошлом году, но несколько раз переносили из-за пандемии. Губернатор Александр Беглов в свою очередь призвал жителей Петербурга принять участие в переписи населения с помощью портала «Госуслуги».