После переписи на дому жительница Пушкина заявила о краже

Пожилая петербурженка стала жертвой грабежа со стороны двух мошенниц, которые выдавали себя за переписчиц населения. По словам пострадавшей, она впустила в квартиру двух женщин, которые представились сотрудницами, осуществляющими всероссийскую перепись населения. После их ухода пенсионерка обнаружила пропажу крупной суммы — 1 500 000 рублей и 700 долларов США.

В настоящее время полиция Пушкинского района Петербурга приступила к поиску злоумышленниц. Возбуждено уголовное дело о краже.