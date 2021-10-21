Роспотребнадзор проверил хлебобулочные изделия в Петербурге

На прилавках петербургских магазинов обнаружены некачественные хлебобулочные и кондитерские изделия. Всего эксперты Роспотребнадзора сняли 1656 проб. Одна проба хлебобулочного и три пробы кондитерских изделий проверку не прошли. Они не соответствовали нормам микробиологических показателей.

Однако, ни в одной пробе не было обнаружено ГМО и радиоактивных веществ, сообщает пресс-служба главного управления Роспотребнадзора.

Нарушители понесут административную ответственность. Продукцию сняли с продаж.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что перепись населения Петербурга пройдёт при поддержке полиции.

