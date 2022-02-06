Петербургские ученые прогнозируют пик пятой волны коронавируса на конец февраля

Заболеваемость коронавирусом в России будет расти еще около месяца. Такой прогноз дали ученые Санкт-Петербургского государственного университета на основе созданной ими математической модели.

Ученые прогнозируют, что пик заболеваемости коронавирусом придется на 22-24 февраля. При этом показатель суточной заболеваемости в России к концу месяца может достичь уже 200 тысяч человек. При этом число болеющих коронавирусом россиян к тому моменту достигнет 4 миллионов.

Далее ученые прогнозируют вероятный спад заболеваемости с той же скоростью, с которой происходил подъем. На этот процесс, по их оценкам, уйдет 30-40 дней.