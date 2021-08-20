Илон Маск представил человекоподобного Tesla-бота

Илон Маск представил человекоподобного робота Tesla Bot, который начнет помогать людям в повседневных делах уже в 2022 году. Если вашему бизнесу необходим не работ-помощник, но разработка электроники, вы можете воспользоваться услугами этой компании.

Tesla Bot же пока выйдет только в качестве прототипа - серию запустить будет невозможно по ряду причин. Робот при помощи искусственного интеллекта будет обучен выполнять полезные задачи в домашней среде людей или на улице, в том числе брать на себя опасные, повторяющиеся и скучные задания:

- ловля домашнего питомца,

- поход в магазин,

- встреча курьера.

Как будет выглядеть робот?

Кодовое имя робота — «Оптимус». Он будет весить 58 кг и иметь рост 176 см - как среднестатистический человек. Бояться его возможностей пока не стоит - любой человек сможет остановить го руками при физическом контакте или убежать: робот бегать быстрее 8 км/ч не сможет. Его электроника будет работать на базе чипов и датчиков, применяющихся в электромобилях Tesla для системы беспилотного вождения.

Вместо лица у Оптимуса будет экран и он в буквальном смысле сможет носить вас на руках - если ваш вес не превышает 68 кг. Основная система реагирования на окружающую среду с датчиками и камерами будет установлена в голове робота, а его автономный компьютер Dojo с батареей поместится в туловище.