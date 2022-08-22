Совладелец ИК «Евроинвест» Андрей Березин рассказал об импортозамещении в России

Многое в России нужно и можно импортозаместить, считает совладелец ИК «Евроинвест» Андрей Валерьевич Березин. И процесс импортозамещения уже идет, рассказал предприниматель.

«Мы находим какие-то материалы, которые раньше брали за рубежом и заставляем отечественных производителей работать с качеством», - рассказал Андрей Березин.

Вместе с тем, если булочки с котлетами импортозаместить легко, то с производством, например, самолетов — тяжелее. Для их производства требуется настолько разнообразный список материалов и деталей, что заместить их одномоментный не получится.

«В мире вообще очень немного стран, которые производят самолёты. И они, безусловно, производят их в кооперации со всем миром», - считает совладелец «Евроинвест».

Одной из таких стран был Советский Союз, но даже в нем использовались зарубежные, в том числе американские и немецкие станки.

«В то же время у Советского Союза было отличное, лучшее, наверное, в мире образование, были кадры, была организация труда», - уточнил Андрей Березин.

Образование сегодня, подчеркнул предприниматель, — самое главное. Раньше имели значение территории, сырье, рынки сбыта, теперь все определяется интеллектуальным потенциалом. В мире ценится то, что человек может придумать сам, отметил совладелец «Евроинвест».

По словам Андрея Березина, у России есть все возможности для развития благодаря сильно образовательной базе оставшейся со времен Советского Союза. Сейчас Россия тратит на образование 4,6% ВВП — не только на строительство школ, но и на зарплаты учителям, и на создание новых образовательных программ.

Принимает участие в развитии образования и «Евроинвест». В частности, компания Андрея Березина учредила стипендию имени космонавта Георгия Гречко для одаренных студентов и поддерживает Фонд Эйлера, помогающего одаренным молодым людям.

Кроме того, «Евроинвест» участвует в создании нового образовательного учреждения. Сейчас в Петербурге одаренных детей обучают в 239 и 30 школах, а также в 45 интернате.

«Мы хотим открыть губернаторский лицей для одаренных детей Северо-Запада интернатного типа с развитой инфраструктурой для спорта и дополнительного образования», - рассказал Андрей Березин.

Глава «Евроинвеста» уточнил, что уже подобрано место и достигнуты принципиальные договоренности с властями о создании лицея, компания создала предпроект, получила техническое задание.

«Мы оплатим проектирование и будем поддерживать коллектив педагогов, который придет туда работать, когда школа будет готова», - отметил Андрей Березин.

Объясняя акцент, который «Евроинвест» делает именно на педагогическом коллективе, совладелец компании напомнил о том, какие зарплаты получала профессура в советские годы.

«Зарплата профессора была сравнима с зарплатой заместителя директора крупного производственного предприятия. А какую разницу мы увидим, если сегодня сравним их оплату труда? Колоссальную!», - резюмировал Андрей Валерьевич Березин.