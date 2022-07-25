Совладелец ИК "Евроинвест" Андрей Березин рассказал, почему важно развивать интеллектуальный потенциал стран

По мнению совладельца инвестиционной компании «Евроинвест» Андрея Березина, в сегодняшнем мире самая главная ценность — образование. Поэтому крайне важно поддерживать просветительские проекты.

Березин отметил, что в Советском Союзе образование было на высоком уровне. Это обеспечивало стране кадры и профессионально организованную систему труда.

Наибольшую ценность на сегодняшний день представляет человеческий капитал. Роль рынков, сырья и территории постепенно уходит на второй план. Березин считает, что в мире приветствуют то, что ты можешь придумать сам.

Также Андрей Березин подчеркнул, что важно не только выделять бюджеты на строительство учебных заведений, но и на хорошую зарплату учителям. Также важно поддерживать и мотивировать учащихся. «Евроинвест» старается поощрять одаренных студентов и аспирантов. Специально для этого была учреждена стипендия имени космонавта Гречко.

Также компания участвует в создании губернаторского лицея для одаренных детей Северо-Запада интернатного типа с развитой инфраструктурой для спорта и дополнительного образования. На данный момент место для размещения учебного заведения уже выбрано, а также сделан предпроект и получено техзадание.

Стоит отметить, что подобный формат взаимодействия государства и частного бизнеса открывает новые перспективы для будущего России.