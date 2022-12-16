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Центробанк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

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В пятницу, 16 декабря, совет директоров Центробанк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Инфляционные оживления не изменились, сохраняясь при этом на повышенном уровне.

Как передает Агентство Бизнес Новостей, сегодняшние темпы роста цен являются умеренными, а потребительский спрос — сдержанным. Было отмечно, что инфляционные ожидания населения и предпринимателей значительно не изменились, сохраняясь при этом на высоком уровне.

Несмотря на то, что ситуация на внутреннем финансовом рынке стабилизировалась, проинфляционные риски демонтсрируют рост и преобладают над дезинфляционными. Это связано с ростом проинфляционного давления со стороны рынка труда и ухудшением условий внешней торговли.

По мнению аналитиков, решение о сохранении ключевой ставки на том же уровне было вполне ожидаемым.

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