До 14% снизил ключевую ставку ЦБ

С 17% до 14% годовых снизил ключевую ставку Банк России. Решение приняли по итогам заседания Совета директоров в пятницу, 29 апреля.

На сайте регулятора сообщается, что внешние условия для российской экономики до сих пор сложные и сказываются на экономической деятельности. Это создало условия для снижения ключевой ставки.

В ЦБ побещали принимать дальнейшие решения по ключевй ставке, учитывая фактическую и ожидаемую динамику инфляции.

В предстоящии месяцы ожидается, что годовая инфляция продолжит расти и по итогам этог года составит 18-23%.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что французские порты столкнулись с проблемами из-за антироссийских санкций.