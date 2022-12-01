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Правительство России уделяет особое внимание развитию ИИ

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Премьер-министр России Михаил Мишустин дал оценку эффекта внедрения искусственного интеллекта (ИИ) для экономики страны.

Как передает Агентство Бизнес Новостей, по словам Мишустина этот эффект за прошлый год по скромным подсчетам оказался выше 300 миллиардов рублей. В дальнейшем эффект от использования технологий будет увеличится.

Также премьер-министр добавил, что правительство России уделяет большое внимание развитию искусственного интеллекта и также создает условия для их внедрения.

Ранее Михаил Мишустин также заявлял, что что санкции не нарушили макроэкономическую стабильность России. Он подчернул, что несмотря на вызовы, основные показатели федерального бюджета остаются сбалансированными.

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