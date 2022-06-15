Стали известны соглашения, которые Петербург планирует подписать на ПМЭФ-2022

О планах Петербурга и соглашениях, которые планируют подписать на ПМЭФ, рассказал президент Петербургской торгово-промышленной палаты Владимир Катенёв. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Ровно в 10:00 в среду, 15 июня, начались первые заседания и дискуссии. В них будут принимать участие более пятисот российских компаний из более чем 65 отраслей. По словам Катенева, в ближайшие дни будут подписаны несколько десятков соглашений. Он отметил, что их детали готовились заранее, а форум станет торжественной площадкой для подписания. По большей части они будут посвящены инвестициям и развитию производства.

Внутренний туризм, лидеры мнений нового времени, искусственный интеллект и экономика сегодня на повестке форума. Сбербанк и его ведущие представители также принимают участие в дискуссиях. В ходе обсуждений особое внимание уделили вопросам самозанятости. В России 5 миллионов человек охватывает такой вид трудовых отношений. В дискуссии принимал участие заместитель руководителя.