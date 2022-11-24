Большие российские компании присоединились к Альянсу в сфере ИИ

Компании «Сибур», «Уралхим», «Русагро», «Северсталь» и «Самолет» стали частью Альянса в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Целью организации является развитие технологии ИИ в России и обеспечение лидерства страны в этом направлении.

Документы о присоединении фирм к Альянсу подписали во время проведения международной конференции AI Journey 2022, которую организовал Сбер. На церемонии присутствовал заместитель главы правительства Дмитрий Чернышенко.

«Радует, что команда ведущих игроков, активно внедряющих и развивающих собственные технологии искусственного интеллекта, постоянно растет. Сегодня, ещё 5 компаний присоединяются к Альянсу в сфере искусственного интеллекта», — рассказал он.

Альянс работает для ускорения изменений и развития в сфере IT-технологий. За последний год организация подтвердила аккредитацию 10 развивающих программ, а также организовала школьный конкурс по искусственному интеллекту. Новый этап позволит организации сконцентрироваться на увеличении объема решений для предпринимательства.

«Теперь вместе с новыми участниками мы расширим форматы взаимодействия в Альянсе, и сделаем из него еще более мощный инструмент роста нашей экономики за счет массового внедрения ИИ в России», — подчеркнул Александр Ведяхин, Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка.