Открыли конференцию Artificial Intelligence Journey

Конференция по технологии искусственного интеллекта (ИИ) Artificial Intelligence Journey стартовала 23 ноября. В ней приняли участие мировые специалисты в области IT и анализа данных.

Искусственный интеллект улучшает качество жизни россиян. Уже сегодня технологии напрямую влияют на экономику, а в скором времени ИИ сможет обеспечить экономический рост и увеличение доходов населения. В открытии конференции приняли участие помощник главы РФ Максим Орешкин и первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Как заметил Орешкин, международная конференция демонстрирует высокую ступень развития технологий в стране. В России есть все необходимое для осуществления масштабного внедрения ИИ в разные сферы жизни, в том числе квалифицированные кадры, решения и большой интерес граждан.

По словам Ведяхина, искусственный интеллект оказался самым важным открытием текущего столетия. Новым этапом станет разработка технологий, которые смогут решать сразу комплекс разных задач и самостоятельно обучаться.

«Регионы нашей страны всё активнее применяют технологии ИИ для решения актуальных проблем. Сбер тоже активно участвует в этих процессах. Этой осенью совместно с ДВФУ мы открыли Дальневосточный центр искусственного интеллекта, который работает над решением экологических проблем в мировом масштабе», — заявил он.

Конференция по искусственному интеллекту проходит уже седьмой раз. Каждый год в ней принимают участие эксперты из разных стран.