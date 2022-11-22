Среди регионов в Петербурге ответственней подходят к поиску психолога

Критерии подбора своего психолога в каждом регионе разные. В Петербурге к труду специалистов этой области относятся с большим пониманием. Где-то обращают внимании на стаж, где ищут по сарафанному радио, но в любом регионе страны всегда важную роль играет бренд личности специалиста.

В разговоре с “МК в Ленобласти”, клинический психолог, когнитивно-поведенческий терапевт Анастасия Егорова рассказала о разнице в работе психологов в разных регионах. Так, например, в Сургуте обращают внимание на стаж, опыт работы, диплом и отзывы. Жители Казани специалистов передают исключительно “из уст в уста”. Но везде люди с большей охотой выбирают более харизматичных специалистов с высоким уровнем эмпатии и оперативным стратегическим мышлением.

В северных регионах за помощью к психологам обращаются чаще. По словам Егоровой, средний доход психолога в Сургуте начинается от 70 тысяч рублей в месяц. А в Казани средний доход составляет 25-36 тысяч рублей в месяц.

По словам специалиста, очень многое зависит от цели клиента. Где-то люди просто желают быстрого результата и верят, что психолог в короткий срок поможет им решить проблемы. Однако в таких случаях, можно нарваться на шарлатанов, обещающих быстрого решения, и в итоге разочаровываются.

В Москве и Петербурге люди относятся к труду психолога с пониманием и осознанием, что труд такого специалиста весьма кропотлив, поэтому и к поиску специалиста относятся ответственней. В Средней полосе России дела оставят несколько иначе. Там люди часто ищут специалиста, чтобы снять с себя ответственность за ситуацию и получить мгновенный результат.