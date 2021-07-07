Петербургский суд запретил распространять мультфильмы Happy tree friends и "Ад Данте"

В Петербурге Октябрьский районный суд запретил распространять ссылки на мультфильм Happy tree friends, аниме "Ад Данте: Анимированный эпос", "Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир", "Легенды смертельной битвы: месть скорпиона" и "Космос: Территория смерти".
Эксперты обнаружили в анимационный фильмах крайнюю жестокость, массовые убийства, нецензурную брань, показаны обнаженные тела, демонстрируются эротические сцены.
"Просмотр сериала безусловно наносит вред духовно-нравственному воспитанию и развитию малолетних детей, противоречит гуманистическому характеру воспитания, присущему России", - прокомментировал эксперт.
Психологи считают, что такие мультфильмы могут нанести вред психическому здоровью и духовно-нравственному развитию детей, а также сформировать различные фобии.