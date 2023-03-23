В Петербурге зафиксировали снижение работоспособного населения

В России на рынке труда сложился рекордный дефицит соискателей. В частности, в Петербурге в среднем на одно вакантное место претендуют 4-5 человек, что является отклонением от нормы.

Как сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru, в первом квартале этого года по стране в среднем на одну вакансию претендуют 4 соискателя. Также отмечается, что с весны уровень конкуренции в Петербурге в частности, и в целом в России, стабильно снижается.

Отмечается, что одним из сложных моментов 2023 года остается кадровой дефицит. Например, если сравнивать ситуацию с кадровым дефицитом в Северной столице и других регионах, что чуть лучше обстоят дела с представителями рабочих профессий, которые особенно востребованы у работодателей, наблюдается в Чечне. Там приходится 2-3 человека на рабочее место. Это все равно меньше нормы, однако лучше, чем в Петербурге, где на рабочее место приходится менее одного человека.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что психолог Ирина Иванова рассказала петербуржцам, почему конфликты на работе являются нормальным являением.