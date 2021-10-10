В Петербурге увеличилось число вакансий психолога

В России с начала этого года количество вакансий для психологов увеличилось в несколько раз. На портале по поиску работы HeadHunter с начала этого года разместили 4,7 вакансий на соответствующую профессию. По сравнению с прошлым годом число предложений выросло на 150%.

С 2019 года специалистов по работе с психологией людей увеличилось в три раза. Прирост составил 215%. Так, в Москве число предложений на эту работу составил 22% по сравнению с другими вакансиями, в Петербурге — 7%, Краснодарском крае — 4%.

Отмечается, что такое большой наплыв вакансий психолога произошел из-за пандемии, так как работодатели стали более активно заниматься психологическим здоровьем своих сотрудников.