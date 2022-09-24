В Петербурге власти запустили чат-бот с информацией, о частичной мобилизации

В Петербурге заработал справочный чат-бот в Telegram по вопросам частичной мобилизации.

Как сообщили в Смольном, для обеспечения для горожан доступа к достоверной и объективной информации на тему частичной мобилизации, а также для недопущения распространения ложной информации, было решено создать чат-бот в Telegram.

В чат-боте можно получить ответы на самые частые вопросы, связанные с частичной мобилизацией. Это еще один доступный способ получить нужную информацию в любое время суток. В месседжере его можно найти, как spb_mob_bot.