С 1 июля плату за содержания жилья в Петербурге поднимут на 8,5%

Комитет по тарифам Петербурга утвердил плату за содержание жилого помещения на 2023 год. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Так, изменение составит 8,5% и коснется нанимателей государственного жилья и собственников помещений в многоквартирных домах, которые не приняли решение о размере платы на общем собрании. В пресс-службе отметили, что в первом полугодии следующего года размер платы за содержание жилого помещения сохраняется на уровне второго полугодия текущего года.

Размер платежа за жилищные услуги зависит от нескольких факторов: площади жилого помещения, степени благоустройства многоквартирного дома, состава общедомового имущества и т.д.

При этом жильцы вместе с управляющей компанией или ТСЖ должны будут на общем собрании установить плату на 2023 год, которую они считают приемлемой для содержания дома.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что комитет по тарифам запустил специальный чат-бот “Тариф-эксперт” в Telegram, в котором петербуржцы смогут получить ответы на любые вопросы.