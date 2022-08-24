Продюсер Павел Рудченко заявил, что у Аллы Пугачевой не осталось времени определиться со своим будущем в России

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что у Аллы Пугачевой нет большего количества времени для того, чтобы определиться с тем, как она относится к России.

Как передает Neva.Todаy, Рудченко сказал, что у Примадонны не остается времени на определение своей позиции по отношению к Родине. Недавно она впервые за долгое время появилась на людях. Пугачева посетила премьеру фильмы Кирилла Серебренникова «Жена «Чайковского» в Латвии, где в данный момент проживает с мужем Максимом Галкиным и детьми.

Там она сфотографировалась с Лаймой Вайкуле. Павел Рудченко считает, что такой выход ставит под сомнение патриотическую любовь Примадонны к России.