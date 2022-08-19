Президент Путин раскритиковал главу ОСК за убыточные контракты

Президент России Владимир Путин выразил критику по отношению к главе «Объединенной судостроительной корпорации» Алексею Рахманову.

Как сообщает Агентство Бизнес Новостей, президент РФ Владимир Путин во время совещания по развитию судостроительной отрасли раскритиковал главу «Объединенной судостроительной корпорации» Алексея Рахманова.

Глава государства сделал замечаение по поводу заключенных ОСК убыточных контрактов.

В своем ответе Рахманов сказал, что проблема состоит только в головных контрактах. Компания приступает к строительству не имя полной спецификации и понимания, из чего будет состоять судно.

Он отметил, что компания старается быть клиентоориентированной. Поэтому, в этом плане ОСК чересчур сильно пошли в сторону заказчиков, дабы сперва строить суда, сдавать их, а затем уже разбираться с деньгами.