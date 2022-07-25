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В России 2 октября будут отмечать день профессионального образования

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© Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, который учреждает 2 октября День среднего профессионального образования.

Как передает Mash city, ранее Минпросвещение РФ выступало с предложением создать День среднего профессионального образования. В министерстве посчитали, что такая дата могла бы быть ярким событием для всех, кто причастен к этой сфере деятельности. Имеются в виду педагоги и мастера, занимающиеся подготовкой будущих рабочих кадров.

«В целях развития и популяризации среднего профессионального образования постановляю установить День среднего профессионального образования и отмечать его 2 октября», — говорится в официальном документе.

Ранее глава государства распорядился отмечать 8 июля Дня семьи, любви и верности. Этот праздник нацелен на сохранение традиционных семейных ценностей, а также духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.

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