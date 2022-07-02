Уровень запасов газа в Европе приблизился к 60%

В подземных хранилищах Европы уровень запасов газа приблизился к 60%. На данный момент в хранилищах находится около 62,5 млрд кубометров газа.



Страны Евросоюза обязались наполнить хранилища до 80% к зиме. Наибольший уровень заполненности сейчас в Португалии и Польше — 100% и 97,44% соответственно. Об этом пишет ТАСС.

В Италии заполненность хранилищ составляет 58,9%, во Франции — 62,42% и в Германии — 61,21%.



Сообщалось, что весной в начале марта стоимость газа в европейских странах побила рекорд 2021 года и перевалила за $2200 за тысячи кубометров.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что бывший глава мюнхенского института экономических исследований Ifo профессор Ханс-Вернер Зинн обвиняет ЕЦБ в выском уровне инфляции в Европе.