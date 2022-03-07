Стоимость тысячи кубометров газа в Европе выросла до 3800 долларов

В Европе резко возросла стоимость газа. Тысяча кубометров стоит более 3800 долларов. Об этом 7 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов лондонской биржи ICE.

После стремительного роста, стоимость тысячи кубометров природного газа обновила новый рекорд. В ходе торгов его стоимость превысила 3800 долларов. Цена на старте была 2366,8 доллара, но уже через несколько минут выросла до 2700 долларов, а затем и до 3800 долларов.

Резкий рост, по мнению экспертов, связан с ограниченным количеством газа в европейских подземных хранилищах, а также ограничениями со стороны поставщиков и повышенным спросом на азиатский сжиженный газ.