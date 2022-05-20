Курс доллара обновил четырехлетний минимум

На Московской бирже курс доллара в ходе торгов достиг отметки 57,58 рублей. Такое значение зафиксировано впервые с апреля 2018 года.

Курс евро также снизился и достиг 59,57 рублей. Ранее такой же валютный курс наблюдался в апреле 2017 года.

Как сообщает РИА Новости, аналитики связывают укрепление рубля с налоговыми выплатами, которые компании готовятся совершить в период с 25 по 27 мая. В процессе может быть сформирован так называемый излишек долларового предложения. Влиять на курс могут и веденные Центробанком ограничения на движение капитала.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что доход России от поставок газа в Европу в текущем году может достичь 100 млрд долларов.