Петербург в полосе атмосферного фронта: воздух прогреется до +28 градусов

На погоду в Санкт-Петербурге в понедельник, 4 июля, окажет влияние атмосферный фронт, неторопливо смещающийся к востоку. При переменной облачности дождей в Северной столице ждать не стоит.

На восточной половине Ленобласти пройдут кратковременные дожди с грозами.

Температура воздуха по-прежнему остается жаркой: в городе +26…+28 градусов, а в области +25…+30. Как сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале, ветер ожидается западный, северо-западный 3-8 м/с, при грозе порывистый.

Атмосферное давление в течение дня будет падать и составит 760 мм ртутного столба, что около нормы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что синоптик Колесов пообещал петербуржцам прохладу в июле.