Синоптик Колесов: в Петербург придет прохлада в начале июля

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области температура воздуха достигла +30 градусов. Похолодание в городе стоит ждать не раньше начала июля.

Уже несколько дней в Северной столице необычайно жаркая погода. Как сообщает синоптик Александр Колесов в своем телеграм-канале, единственные места где можно спастись от жары — это прибрежные районы Финского залива и реки Ладоги.

Синоптик отметил, что 30-градусная жара останется в Петербурге до конца месяца. Уже 28 и 29 июня температура воздуха будет понижаться.

В понедельник, 27 июня, петербургские градусники зафиксирует температуру от +29 до +31 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за жаркой погоды.