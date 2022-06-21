Петербуржцам рассказали, какая погода будет сопровождать их во время прогулок на белые ночи

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов напомнил горожанам о том, что 21 июня будет день летнего солнцестояния. А это означает, что со вторника наступает пора самых длинных дней и самых коротких ночей.

Целую неделю заход солнца в Северной столице будет происходить в 22 часа 27 минут. До этого момента запечатлеть закат горожанам мешала плохая погода, облака и прохладные вечера. А теперь в Петербурге установился антициклон и ночные температуры начали повышаться, сообщает Колесов в своем tg-канале.

По словам синоптика, в ближайшие дни над городом еще сохранится облачность, но ее будет все меньше. А к выходным дням, 25 и 26 июня, антициклон усилится и облака и вовсе пропадут. Вечером температура воздуха начнет превышать +20 градусов, а значит, как замечает Колесов, наступают отличные условия для ночных прогулок. Встреча белых ночей пройдет в комфорте.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" сообщал, что главный синоптик Петербурга дал прогноз погоды на лето.