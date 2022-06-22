В центре Петербурга загорелись огни в День памяти и скорби

В самом центре Петербурга, на Дворцовой площади в ночь на 22 июня загорелись 50 тысяч огней. Там состоялась Всероссийская акция «Свеча памяти». Спустя 81 год с начала Великой Отечественной войны, россияне собрались в одном месте, чтобы почтить имена тех, кто ушел сражаться за Родину и не вернулся.

Перед торжественным событием практически весь день волонтеры устанавливали свечи и готовили будущую огненную картину акции. Церемония была открыта со словами благодарности ветеранам, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский заметил, что в Петербурге на данный момент проживает 66 тысяч ветеранов. Он выразил слова благодарности всем тем, кто защищал мир от фашизма: военные, узники концлагерей, труженики тыла.

Огненная картина, созданная в рамках акции, представляла собой сочетание трех символов города - монумента «Родина-мать», Петропавловской крепости, Нарвских триумфальных ворот. Волонтеры, которые разрабатывали картину и выставляли свечи, являются потомками воевавших в годы войны, внуками и правнуками ленинградцев, переживших блокаду. Вся площадь сначала погрузилась во мрак, а затем постепенно начала освещаться композицией.

Депутат Госдумы РФ Сергей Боярский подчеркнул, что знания о всей Великой Отечественной войне необходимо приумножать и сохранять в неизменном виде. День памяти и скорби очень важен для всех.

Пока горели огни рядом с Зимним дворцом, еще одним местом, где почтили память погибших, стал Дворцовый мост. Там сотни людей наблюдали за лазерной проекцией. Ночью 22-го июня его крылья развели под военные песни. Таким образом, акция «Поющие мосты» от «Петербургского дневника» присоединилась к мероприятию. Поддержку также оказал комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации.

Руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Ирина Гутина посчитала, что акция – достаточно личная для каждого участника. Каждый, кто берет свечку и ставит ее в общую картину, наверняка задумывается о том, какой ценой досталась Победа.

Депутат Заксобрания Петербурга Вера Сергеева отметила, что для нее эта война так и не закончилась. Ее семья до сих пор не знает, где похоронен дед и где преклонить колену. Она и ее внуки, правнуки ездят на реку Сестру, чтобы возложить цветы.

Акция «Свеча памяти» за несколько лет стала иметь международный характер. В самых разных местах по всему миру в ночные часы зажигают огонь. В России таким образом проводят торжественные события города-герои, трудовой доблести, города воинской славы.

В Петербурге ровно в 4 утра цветы легли к мемориальной доске Невского проспекта. В то же время началась «Вахта Памяти» у Вечного огня на Пискарёвском мемориальном кладбище.